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ترامب: آمل ألا يطول إغلاق الحكومة

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ترامب: آمل ألا يطول إغلاق الحكومة
Reuters JOSHUA ROBERTS
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عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في ألا يستمر الإغلاق الجزئي لبعض مؤسسات الحكومة فترة طويلة، ودعا الديمقراطيين للموافقة على تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.

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الجدار الحدودي يغلق الحكومة الأمريكية جزئيا

وفي مقطع فيديو نشره على موقع تويتر، شدد ترامب على أهمية إنشاء الجدار لضمان أمن الولايات المتحدة ومنع الجريمة من عبور الحدود.

وقال: "سيكون لدينا إغلاق (لمؤسسات الحكومة الاتحادية) لا يوجد ما يمكننا القيام به بشأن هذا، لأننا نحتاج إلى أن يمنحنا الديمقراطيون أصواتهم"، ملقيا باللوم على الحزب الديمقراطي المعارض.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن أرجأ مجلس الشيوخ أمس البت في مشروع قانون إنفاق قصير الأجل بسبب الخلاف مع البيت الأبيض حول الجدار الحدودي مع المكسيك، ما حال دون رفع سقف الموازنة الفدرالية، وأدى إلى إغلاق عشرات الإدارات الفدرالية اعتبارا من منتصف ليلة السبت بتوقيت واشنطن.

المصدر: وكالات

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