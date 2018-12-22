ترامب: آمل ألا يطول إغلاق الحكومة

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في ألا يستمر الإغلاق الجزئي لبعض مؤسسات الحكومة فترة طويلة، ودعا الديمقراطيين للموافقة على تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.

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وفي مقطع فيديو نشره على موقع تويتر، شدد ترامب على أهمية إنشاء الجدار لضمان أمن الولايات المتحدة ومنع الجريمة من عبور الحدود.

وقال: "سيكون لدينا إغلاق (لمؤسسات الحكومة الاتحادية) لا يوجد ما يمكننا القيام به بشأن هذا، لأننا نحتاج إلى أن يمنحنا الديمقراطيون أصواتهم"، ملقيا باللوم على الحزب الديمقراطي المعارض.

OUR GREAT COUNTRY MUST HAVE BORDER SECURITY! pic.twitter.com/ZGcYygMf3a — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 декабря 2018 г.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن أرجأ مجلس الشيوخ أمس البت في مشروع قانون إنفاق قصير الأجل بسبب الخلاف مع البيت الأبيض حول الجدار الحدودي مع المكسيك، ما حال دون رفع سقف الموازنة الفدرالية، وأدى إلى إغلاق عشرات الإدارات الفدرالية اعتبارا من منتصف ليلة السبت بتوقيت واشنطن.

المصدر: وكالات