مجلس الشيوخ يناقش سحب القوات الأمريكية من سوريا

دعا السناتور الجمهوري لينزي غراهام اليوم الجمعة، إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الشيوخ الأمريكي لبحث قرار الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا.

وقال غراهام، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، للصحفيين، إنه يريد أن يستمع مباشرة لوزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس في هذه الجلسة.

وأكد غراهام وهو في طريقه إلى اجتماع لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، أنه سيطلب عقد جلسات على الفور بشأن سوريا.

ومن المتوقع أن تناقش جلسة مجلس الشيوخ أيضا ما ذكره مسؤولون في حكومة ترامب يوم الخميس بوجود خطط لسحب نحو 5000 جندي أمريكي من أفغانستان.

ولم يخف غراهام قلقه بشأن تخفيض محتمل في عدد القوات الأمريكية في أفغانستان، حيث ينتشر 14 ألف جندي أمريكي في أطول حروب واشنطن المستمرة منذ 17 عاما.

ويعتبر غراهام أن خفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان سيحد من إنجاز مهمة الحفاظ على تماسك أفغانستان وحماية الولايات المتحدة من هجوم آخر"، وقال: "أتحدى أي شخص يقول إن تنظيم داعش- ولاية خراسان قد انهزم في أفغانستان"، في إشارة إلى فرع التنظيم في أفغانستان وباكستان.

وأضاف أن هذا التنظيم "بات أخطر هذا العام من العام الماضي. من الواضح بالنسبة لي أن تنظيم داعش- ولاية خراسان يخطط لضرب الولايات المتحدة".

وكان ماتيس قد أعلن في وقت سابق الجمعة خططه للرحيل في رسالة إلى ترامب كشفت الشقاق المتزايد بينهما.

المصدر: "رويترز"