اغتصاب جديد لأوروبية في الهند

اعتقلت الشرطة الهندية رجلا ثلاثينيا بتهمة اغتصاب سائحة بريطانية.

وأشارت قناة "سي إن إن"، إلى أن الحادث الاغتصاب وقع عند عودة السائحة البالغة 48 عاما في وقت مبكر من الصباح إلى فندقها على شاطئ بالوليم في ولاية غوا.

وقال مصدر في الشرطة: "كان المجرم ينتظر المغدورة في جزء مهجور من الطريق وهناك هاجمها وقام باغتصابها وسرقة ما كان معها".

وأضاف المصدر، أنه تم اعتقال المغتصب وأشار إلى أنه لن يتم الإفصاح عن هوية المجني عليها عملا بالقانون الهندي الذي لا يسمح لوسائل الإعلام بالكشف عن اسم الضحية.

وفي أكتوبر الماضي، قام رجلان باغتصاب سائحة روسية عمرها 33 عاما وهي في طريق عودتها إلى فندقها في منتجع مانالي بالهند.

وحسب الضحية، فإن المهاجمين كانا على متن سيارة لدى تنفيذهما الجريمة واقتاداها إلى مكان مهجور اغتصباها فيه.

إقرأ المزيد

ووفقا لدراسة أجرتها "طومسون رويترز"، تحتل الهند مكانة "متقدمة" في قائمة الدول التي تتعرض فيها النساء للعنف.

وتنتشر في الهند حالات الزواج بالقاصرات واستخدام العنف الجنسي ضد المرأة واستعباد النساء وتتكرر هناك حالات رشهن بالحمض الحارق بهدف تشويههن والانتقام منهن، أو معاقبتهن.

المصدر: لينتا رو