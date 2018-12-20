المغرب.. اعتقال متهمين إضافيين بذبح السائحتين الأوروبيتين

اعتقلت السلطات المغربية 3 أشخاص يشتبه بتورطهم في جريمة اغتصاب وذبح سائحتين إحداهما نرويجية والثانية دنماركية في جبال الأطلس المغربية.

وأوقفت الشرطة قبل ذلك 4 أشخاص يشتبه بتورطهم في جريمة ذبح النرويجية أولاند مارين، والدنماركية لويزا فيستيرغر جيسبيرسن.

ووفقا لمصادر محلية، تدرس الشرطة المغربية "مشاهد غير مؤكدة" للقاتل الذي استخدم نصلا لقطع رأس إحدى السائحتين، في حين أكدت السلطات أنها تتعامل مع الجريمة كونها عملا إرهابيا.

وفي تعليقها على الأخبار الأخيرة، أكدت السلطات أنه "لا يمكن استبعاد حقيقة انتماء المشتبه بهم إلى بيئة إسلامية متطرفة".

واعتقل المتهم الأول في مدينة مراكش، بعدما عثرت الشرطة على بطاقته الشخصية قرب موقع الجريمة، فيما سجلت كاميرا مراقبة مروره بقرية إمليل التي يقام فيها مخيم المتسلقين لجبال الأطلس، حيث قتلت السائحتان.

وخلال التحقيق مع المشبوه الأول، دل الشرطة على ثلاثة من المتورطين، في حين أوقفت الشرطة ثلاثة هاربين آخرين، تشك بصلتهم المباشرة بالجريمة.

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المصدر: Sputnik News