لافروف يحذر من مغبة النظر إلى مشاكل الشرق الأوسط من زاوية الصراع مع إيران

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من مغبة النظر إلى كل مشاكل الشرق الأوسط من زاوية الصراع مع إيران، مشيرا إلى أن ذلك قد يورط المنطقة في محن بالغة الخطورة.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في موسكو اليوم الجمعة: "إنه أمر خطير للغاية أن يتم تناول كافة المشاكل الإقليمية من منظار الصراع مع إيران، وهو ما يلاحظ من قبل الولايات المتحدة وبعض حلفائها".

وأضاف: "هذا نهج خطير جدا، وهو يصعّد المواجهة وينذر بتفجير صراع داخلي في العالم الإسلامي بين السنة والشيعة، وإذا حدث ذلك، فإن القضية الفلسطينية ستغرق وسط محن جديدة وأكثر إيلاما ستشهدها المنطقة".

وشدد لافروف على أن مشاكل هذه المنطقة أو أي منطقة أخرى لا تحل عبر الإملاءات والإنذارات بل عبر الحوار.

واعتبر الوزير الروسي أن الولايات المتحدة لن تستطيع تحقيق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية وحدها، ولا بد من العودة إلى الصيغ الجماعية للبحث عن الحل، ومسار الرباعية الدولية بالتنسيق مع الجامعة العربية.

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من جانبه، أكد المالكي رفض فلسطين أي دور احتكاري للولايات المتحدة في العملية السياسية بسبب انحيازها الكامل لإسرائيل، ، مشيرا إلى أهمية تشكيل إطار متعدد الأطراف لتفعيل عملية السلام.

وذكر المالكي أن مباحثاته مع لافروف تناولت مسألة استعادة وحدة الصف الفلسطيني، وعبّر عن ترحيب رام الله بكل جهد روسي "لإقناع حركة حماس بضرورة الالتزام باتفاق أكتوبر 2017 والعمل على تنفيذه من أجل إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي بشكل كامل والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية".

المصدر: RT