موسكو تجدد استعدادها لاستضافة ممثلي فتح وحماس

جدد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي التأكيد على استعداد موسكو لتنظيم لقاء يجمع ممثلين عن حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين في موسكو، ودعم جهود المصالحة بين التيارين.

وقال: "لقد وجهنا الدعوة لإسماعيل هنية... ولكن ليس الأسبوع القادم. أعتقد أنه لن يكون لدينا وقت خلال الأسبوع القادم، وعلى الأرجح سيتم ذلك مطلع العام الجديد... لقد وجهنا الدعوة لإسماعيل هنية وقبلها شاكرا".

وأضاف: يجري الآن بحث موعد يناسب الطرفين لتشكيل وفديهما، وعلى هنية الآن أن يحدد أعضاء وفده... لقد أعربنا عن بعض رغباتنا في هذا الصدد، ونحن ننتظر".

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من جهته رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في حديث لقناة RT بجهود موسكو لتحقيق المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين، وقال: "لا ضير من وجهة نظرنا في أن تحاول القيادة الروسية المساهمة قدر الإمكان في رص الصفوف لتعزيز الجهد باتجاه المصالحة... أي جهود إضافية مساندة تدعم الجهود المصرية نحن نرحب بها مع معرفتنا السابقة بأن مواقف قيادة حماس متشنجة وأفشلت كل الجهود السابقة وسوف تفشل أي جهود أخرى".

وتابع: "إن كانت روسية أو غير روسية، ولكن مع ذلك سنراقب لنرى نتائج هذه الزيارة"، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية مستمرة بالعمل مع هذا الملف باعتبار أنه من أولويات القيادة.

المصدر: "إنترفاكس"