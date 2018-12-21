ترامب يقرر سحب آلاف الجنود من أفغانستان أسوة برفاقهم المسحوبين من سوريا

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب، قرر سحب مجموعة كبيرة من العسكريين الأمريكيين من أفغانستان، وذلك بعد يوم من قرار سحب قواته من سوريا.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته: "تم اتخاذ القرار. وسيتم تنفيذ انسحاب هام".

وتضم المجموعة العسكرية الأمريكية في أفغانستان حوالي 14 ألف عنصر، ينشطون في بعثة الناتو العاملة في مجال دعم الجيش الأفغاني، وتنفيذ العمليات الخاصة لمكافحة الإرهاب.

ويعتبر قرار ترامب الانسحاب من سوريا وأفغانستان، نقطة تحول في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وقد يفتح الباب أمام سلسلة من الأحداث والتطورات غير المتوقعة في الشرق الأوسط وأفغانستان.

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وفي وقت سابق من الخميس، قدّم وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس استقالته لاختلافه مع ترامب في وجهات النظر حول جملة من القضايا في العالم.

وفي العام الماضي تمكن ماتيس من إقناع ترامب بتعزيز المجموعة الأمريكية في أفغانستان، بهدف التصدي لطالبان، لكن ترامب قال حينها إن حدسه يملي عليه ضرورة الخروج من أفغانستان.

وعلى الأرض، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في هذا الصدد، بأن أكثر من 7 آلاف جندي أمريكي سيعودون من أفغانستان.

المصدر: afp.com