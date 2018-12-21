 
مباشر

ترامب يقرر سحب آلاف الجنود من أفغانستان أسوة برفاقهم المسحوبين من سوريا

أخبار العالم

ترامب يقرر سحب آلاف الجنود من أفغانستان أسوة برفاقهم المسحوبين من سوريا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l81s

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب، قرر سحب مجموعة كبيرة من العسكريين الأمريكيين من أفغانستان، وذلك بعد يوم من قرار سحب قواته من سوريا.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته: "تم اتخاذ القرار. وسيتم تنفيذ انسحاب هام".

وتضم المجموعة العسكرية الأمريكية في أفغانستان حوالي 14 ألف عنصر، ينشطون في بعثة الناتو العاملة في مجال دعم الجيش الأفغاني، وتنفيذ العمليات الخاصة لمكافحة الإرهاب.

ويعتبر قرار ترامب الانسحاب من سوريا وأفغانستان، نقطة تحول في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وقد يفتح الباب أمام سلسلة من الأحداث والتطورات غير المتوقعة في الشرق الأوسط وأفغانستان.

إقرأ المزيد
ترامب صدم مستشاريه العسكريين بقراره الانسحاب من سوريا

وفي وقت سابق من الخميس، قدّم وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس استقالته لاختلافه مع ترامب في وجهات النظر حول جملة من القضايا في العالم.

وفي العام الماضي تمكن ماتيس من إقناع ترامب بتعزيز المجموعة الأمريكية في أفغانستان، بهدف التصدي لطالبان، لكن ترامب قال حينها إن حدسه يملي عليه ضرورة الخروج من أفغانستان.

وعلى الأرض، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في هذا الصدد، بأن أكثر من 7 آلاف جندي أمريكي سيعودون من أفغانستان.

المصدر: afp.com

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. أسئلة تسببت في ضحك بوتين بمؤتمره الصحفي السنوي