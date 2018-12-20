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رويترز: إعلان حالة الطوارئ في مدينة القضارف السودانية بسبب الاحتجاجات

ارتفاع حصيلة ضحايا محتجي "السترات الصفراء" في فرنسا إلى 9 قتلى

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا محتجي
AFP GERARD JULIEN
محتجو السترات الصفراء في فرنسا
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أعلنت الحكومة الفرنسية، أن عدد القتلى المرتبط باحتجاجات حركة "السترات الصفراء"، ارتفع إلى تسعة قتلى، فيما يواصل متظاهرون تعطيل حركة المرور.

وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانير للصحفيين: "وقعت حالة وفاة تاسعة صباح الخميس، في منطقة أجين، بالقرب من أحد الميادين.. كان واحدا من أصحاب السترات السفراء، وكان يحتج في الخارج، لكنه لم يتبع تعليمات السلامة على الطرق".

من جهتهم، ذكر مسؤولون محليون، أن الضحية رجل في الستين من عمره، وصدمته شاحنة قرب طريق سريع تجمع عليه المحتجون.

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وحدثت معظم الوفيات نتيجة حوادث طرق، كون المحتجين يغلقون الميادين ويدمرون أكشاك تحصيل رسوم الطرق.

وبدأت حركة "سترات صفراء" الاحتجاجية، مظاهراتها منتصف نوفمبر الماضي، احتجاجا على زيادة ضريبة الوقود، لكن الحركة تطورت بعد ذلك إلى احتجاجات أوسع على الإصلاحات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون.

المصدر: رويترز

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