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فرنسا.. ارتفاع عدد ضحايا هجوم ستراسبورغ إلى 5

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فرنسا.. ارتفاع عدد ضحايا هجوم ستراسبورغ إلى 5
AFP SEBASTIEN BOZON
إحياء ذكرى ضحايا الهجوم المسلح في مدينة ستراسبورغ الفرنسية
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توفي أحد المصابين جراء الهجوم المسلح في مدينة ستراسبورغ الفرنسية متأثرا بجراحه، لترتفع حصيلة ضحايا الاعتداء إلى 5 قتلى، حسبما أورد مدعي مدينة باريس، مساء اليوم الأحد.

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وأوضح مسؤول بمكتب المدعي أن القتيل الخامس هو مواطن بولندي، دون أن يذكر تفاصيل.

فيما أوضحت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن أحد أقارب القتيل، أن الحديث يدور عن رجل في 36 من عمره وهو من مواطني مدينة كاتوفيتسه البولندية.

ويوم الثلاثاء الماضي، أطلق شريف شكات (29 عاما) النار بالقرب من سوق هدايا عيد الميلاد في ستراسبورغ، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 11 آخرين.

ومساء الخميس الماضي، بعد نحو 48 ساعة مضت على الهجوم، تمت تصفية شيكات برصاص الأمن في ستراسبورغ لدى إبدائه مقاومة مسلحة لعناصر الشرطة.

وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي هجوم ستراسبورغ عبر بيان نشره على موقع تابع له في الإنترنت، وقال فيه إن شيكات كان من "مقاتلي الدولة الإسلامية".

المصدر: وكالات

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