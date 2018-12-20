طهران تندد بطرد ألبانيا لدبلوماسيين إيرانيين

نددت وزارة الخارجية الإيرانية، بقرار ألبانيا طرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين العاملين في بعثة طهران داخل أراضي ألبانيا.

وقالت الخارجية الإيرانية، إن "القرار غير مبرر بتاتا، ويستند إلى معلومات استخباراتية ملفقة، واتخذ بضغط من الولايات المتحدة".

وأعلنت ألبانيا اليوم الخميس عن طرد الدبلوماسيين لأسباب أمنية، فيما ذكرت مصادر أمريكية، أن أحدهما هو السفير الإيراني مشيرة إلى أن الدبلوماسيين المطرودين، خططا لشن "هجمات إرهابية" في ألبانيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألبانية، ادليرا بريندي للصحفيين في تيرانا، إنه تم إعلان هذين الدبلوماسيين، شخصين غير مرغوب بهما. ونوهت بأن القرار اتخذ بعد التشاور مع دول حليفة لألبانيا.

إقرأ المزيد

ورفضت المتحدثة الكشف عن اسمي الدبلوماسيين أو توضيح طبيعة النشاطات التي قاما بها.

ورحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بهذه الخطوة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن دعم الجانب الأمريكي لهذه الخطوة يعتبر دليلا على الجهود الأمريكية والإسرائيلية "لعرقلة والإضرار بعلاقات إيران الخارجية خاصة مع الدول الأوروبية".

وتعمل الدول الأوروبية على إنشاء آلية خاصة لمساعدة إيران على الحصول على المكاسب الاقتصادية من الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى الكبرى في 2015.

المصدر: سويس إينفو