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ألبانيا تطرد سفير إيران لديها ودبلوماسيا آخر

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ألبانيا تطرد سفير إيران لديها ودبلوماسيا آخر
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أعلنت وزارة الخارجية الألبانية عن طرد سفير إيران لديها ودبلوماسي آخر "لإضرارهما بأمنها القومي".

ولم تذكر الخارجية الألبانية اسم الدبلوماسيين أو تاريخ طردهما أو ما إذا كانا قد غادرا أراضي ألبانيا أم لا، لكنها كشفت لـ"رويترز" أنها شاورت شركاءها في الأطلسي قبل القرار.

من جهته عبر جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي عن تأييده لقرار ألبانيا.

وكتب على "تويتر": "لقد طرد رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما السفير الإيراني ليوجه بذلك، إشارة لزعماء إيران بأن دعهم للإرهاب لن يتم التغاضي عنه... نحن نقف إلى جانب رئيس الوزراء راما والشعب الألباني في مواجهة سلوك إيران الطائش في أوروبا وأنحاء العالم".

المصدر: وكالات

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