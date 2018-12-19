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لندن: "داعش" ما زال يمثل تهديدا في سوريا

أخبار العالم

لندن:
TASS
برج قصر وستمنستر في لندن
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اعتبرت الحكومة البريطانية أن تنظيم "داعش" الإرهابي لا يزال يمثل تهديدا في سوريا، على الرغم من فقدانه معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها في هذا البلد.

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وفي تعليق على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تحقيق الولايات المتحدة انتصارا عسكريا على "داعش"، قال المتحدث باسم حكومة المملكة المتحدة، مساء اليوم الأربعاء: "علينا ألا ننسى التهديد الذي ما زال مسلحو التنظيم يمثلونه. حتى من دون أرض داعش يظل تهديدا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة حققت هدفها في سوريا وهي هزيمة "داعش"، مضيفا أنه كان الهدف الوحيد للتدخل العسكري الأمريكي في هذا البلد. إثر ذلك، أعلن البيت الأبيض عن بدء سحب القوات الأمريكية من سوريا.

المصدر: تاس

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