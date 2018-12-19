ترامب: هزمنا داعش في سوريا وهذا سبب بقاء قواتنا هناك خلال فترة رئاستي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن السبب الوحيد لبقاء قوات بلاده في سوريا خلال فترة رئاسته يكمن في ضرورة هزيمة "داعش"، معتبرا أن هذا الهدف قد تم تحقيقه.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "إننا هزمنا داعش في سوريا، وهذا كان السبب الوحيد لاستمرار وجودنا هناك خلال فترة رئاستي".

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 декабря 2018 г.

وتأتي تغريدة ترامب على خلفية تقارير نشرتها اليوم وسائل إعلام غربية بينها "رويترز" و"وول ستريت جارنال" و"سي إن إن" ونقلت عن مصادر أمريكية مطلعة قولها إن الولايات المتحدة تستعد، وبقرار من رئيسها، لسحب قواتها بالكامل من سوريا في أسرع وقت ممكن.

يتبع...