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ترامب: هزمنا داعش في سوريا وهذا سبب بقاء قواتنا هناك خلال فترة رئاستي

ترامب: هزمنا داعش في سوريا وهذا سبب بقاء قواتنا هناك خلال فترة رئاستي

أخبار العالم العربي

ترامب: هزمنا داعش في سوريا وهذا سبب بقاء قواتنا هناك خلال فترة رئاستي
Reuters KEVIN LAMARQUE
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن السبب الوحيد لبقاء قوات بلاده في سوريا خلال فترة رئاسته يكمن في ضرورة هزيمة "داعش"، معتبرا أن هذا الهدف قد تم تحقيقه.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "إننا هزمنا داعش في سوريا، وهذا كان السبب الوحيد لاستمرار وجودنا هناك خلال فترة رئاستي".

وتأتي تغريدة ترامب على خلفية تقارير نشرتها اليوم وسائل إعلام غربية بينها "رويترز" و"وول ستريت جارنال" و"سي إن إن" ونقلت عن مصادر أمريكية مطلعة قولها إن الولايات المتحدة تستعد، وبقرار من رئيسها، لسحب قواتها بالكامل من سوريا في أسرع وقت ممكن.

يتبع...

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