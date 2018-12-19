واشنطن تجهز لسحب قواتها بالكامل من سوريا

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في مقال نشرته الأربعاء، بأن واشنطن تستعد لسحب قواتها بالكامل من سوريا.

وقالت في المقال "في تحول مفاجئ، يستعد الجيش الأمريكي لسحب قواته من شمال شرق سوريا، حسبما قال مطلعون على الأمر يوم الأربعاء".

وأضافت أنه تحرك يضع الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط في حالة من الاضطراب.

وتابعت الصحيفة بالقول "إن المسؤولين الأمريكيين بدأوا بإبلاغ الشركاء في شمال شرق سوريا بخططهم للبدء فورا بسحب القوات من المنطقة التي يحاولون فيها إنهاء الحملة ضد تنظيم "داعش".

ومن جهتها أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن واشنطن تبحث مسألة سحب قواتها بشكل كامل من سوريا مع اقترابها من نهاية حملتها لاستعادة كل الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش".

وقالت الوكالة البريطانية "وإذا تأكد هذا فسوف يضع نهاية للافتراضات حول وجود أطول أمدا للقوات الأمريكية في سوريا، دافع عنه وزير الدفاع جيم ماتيس ومسؤولون أمريكيون كبار آخرون للمساعدة في ضمان عدم عودة التنظيم للظهور".

كما صرح مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية لشبكة "سي إن إن"، بأن التخطيط جار لسحب "كامل" و"سريع" للقوات الأمريكية من سوريا.

وأضاف أن القرار اتخذ من قبل الرئيس دونالد ترامب الذي طالما أشار إلى رغبته في الخروج من سوريا.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن لدى الولايات المتحدة حوالي 2000 جندي على الأرض في سوريا يقومون في الأساس بتدريب القوات المحلية لمحاربة "داعش"، مبينة أن "قوات سوريا الديمقراطية" التي تدعمها حققت بعض النجاح في الآونة الأخيرة ضد الجماعة الإرهابية وهي على وشك الإمساك بآخر بلدة كبيرة تحت سيطرة داعش شرق نهر الفرات.

كما أفادت "سي إن إن" بأن لدى الولايات المتحدة قوات في العراق جاهزة لشن هجمات في سوريا إذا لزم الأمر.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، نفذ التحالف الدولي مئات الغارات الجوية وقصفا مدفعيا استهدف "داعش" في سوريا، وقد تم إطلاق بعض هذه الهجمات من العراق.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية + رويترز