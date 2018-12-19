كوسوفو: نشعر بالخيانة وخيبة الأمل من أوروبا

اتهم راموش هاراديناج، رئيس وزراء أقليم "كوسوفو"، الاتحاد الأوروبي بخيانة سكانه.

وانتقد هاراديناج، في تصريح أدلى به أمس في بروكسل أثناء اجتماع مع مسؤولين أوروبيين كبار، تباطؤ الاتحاد في إلغاء تأشيرات السفر لسكان كوسوفو، مشددا على أنهم يشعرون بالخيانة، وتبديد الأوهام إزاء الاتحاد الذي يأمل الإقليم في الانضمام إليه مستقبلا.

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وأشار هاراديناج إلى أن كوسوفو طبّقت عشرات الشروط المطروحة من قبل الأوروبيين، لكنها لم تر من قبل بروكسل في المقابل إلا ردود أفعال غير كافية ومخيبة للآمال.

ودعا هاراديناج الاتحاد الأوروبي إلى تسريع عملية إلغاء التأشيرات، قائلا:" الوقت ليس حليفا لنا، وعلينا أن نرى تقدما محسوسا".

من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان له أنه طالب كوسوفو بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها على صربيا والبوسنة والهرسك، مشددا على أهمية الحوار بين الإقليم وجيرانه.

وأشار البيان إلى أن الرسوم بمقدار 100% على الصادرات الصربية، والتي فرضتها كوسوفو بعد إسقاط طلبها بشأن العضوية في الاتحاد الأوروبي، تضر بمصالح الإقليم وسكانه، مشترطا تطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا لانضمام "الجمهورية" للاتحاد.

المصدر: أسوشيتد برس