ترامب يأمر بإنشاء "قيادة عسكرية للفضاء"

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، بإنشاء "قيادة عسكرية للفضاء"، وهي عبارة عن هيكل تنظيمي جديد داخل البنتاغون ستكون له السيطرة الكلية على العمليات العسكرية الفضائية.

والقيادة الجديدة هذه منفصلة عن هدف ترامب ببناء فرع جديد تماما للجيش يسمى "قوة الفضاء" ولكنها يمكن أن تكون خطوة في ذلك الاتجاه.

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وقال ترامب في مذكرة لوزير الدفاع جيم ماتيس "أوعز بإنشاء، وبما يتماشى مع قوانين الولايات المتحدة، قيادة الولايات المتحدة الفضائية لتكون قيادة قتالية موحدة فاعلة".

وصرح نائب الرئيس مايك بينس، من مركز كندي الفضائي في كاب كانافيرال في فلوريدا، بأن القيادة الأمريكية للفضاء الجديدة ستضم القدرات الفضائية في جميع الفروع العسكرية.

وأفاد بينس "سيطور مفهوم العمليات الفضائية بشكل يتيح لمقاتلينا الدفاع عن أمتنا في هذه الحقبة الجديدة".

وأعلن ترامب في يونيو أنه يرغب في إنشاء "قوة فضائية" ستكون فرعا جديدا تماما في القوات المسلحة إلى جانب قوات البحرية والمارينز والجيش وسلاح الجو.

وشدد على أن هذه الخطوة ضرورية للتصدي للثغرات في الفضاء وتأكيد الهيمنة الأمريكية في هذا المجال.

المصدر: أ ف ب