ماتيس يؤيد تشكيل قيادة عسكرية تركّز على الفضاء

أيد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الثلاثاء، فكرة تشكيل قيادة عسكرية تركّز على الفضاء، لكنه لم يصل إلى حد الوعد بتشكيل "قوة فضائية" كفرع جديد للجيش تحدث عنه الرئيس دونالد ترامب.

وقال جيمس ماتيس للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان يؤيد تشكيل قيادة قتالية جديدة للفضاء: "نعم بالتأكيد".

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وأضاف: "في وزارة الدفاع (البنتاغون) نحن بحاجة للتعامل مع الفضاء كساحة قتال آخذة في التطور، والقيادة القتالية بالتأكيد أحد الأشياء التي يمكننا إنشاؤها".

وعبر ماتيس في السابق عن معارضته لإنشاء فرع جديد للجيش الأمريكي للتركيز على الأصول العسكرية المتعلقة بالفضاء، لكنه ألمح الثلاثاء إلى أنه لا يستبعد الفكرة وترك الباب مفتوحا أمام هذا الاحتمال، قائلا إنه ينسق مع مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي ويتفق تماما مع البيت الأبيض في هذا الطرح.

وتابع: "ليست لدي كل الإجابات النهائية حتى الآن.. وما زلنا نبحث الأمر".

وكان ترامب قد أمر بإنشاء فرع سادس للجيش الأمريكي للتركيز على الفضاء في خطوة قال منتقدوها إنها قد تضر بالقوة الجوية، غير أن الجيش الأمريكي يمكنه إنشاء قيادة قتالية موحدة للفضاء مثل تلك التي أنشأها للتركيز على الفضاء الإلكتروني.

المصدر: رويترز