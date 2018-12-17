وفدا كابل وواشنطن يلتقيان في الإمارات

قال مستشار الأمن القومي الأفغاني، حمد الله محب، إن وفدين عن الحكومة الأفغانية والولايات المتحدة التقيا وأجريا محادثات في أراضي الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين.

وذكر محب الذي شارك في اللقاء، على حسابه في "تويتر"، أن الطرفين ناقشا، خلال الجولة الرابعة من المشاورات بين أفغانستان والإمارات والسعودية والولايات المتحدة، خارطة الطريق للسلام التي قدمها الرئيس الأفغاني، أشرف غني، في جنيف، إضافة إلى بحثهما المشاركة المباشرة لحكومة أفغانستان في المفاوضات مع حركة "طالبان" في إطار الحوار الأفغاني.

فيما أوردت "رويترز" أن "طالبان"، من جهتها، أكدت أن وفدا عن الحركة اجتمع مع ممثلي كل من الولايات المتحدة وباكستان، لكن المفاوضات بينها وبين سلطات كابل لم تجر بعد.

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع في السلطة الأفغانية لوكالة "نوفوستي" الروسية إن وفدا عن كابل سيشارك في المشاورات المخطط لإجرائها في الإمارات اليوم الاثنين، إلى جانب وفدين عن "طالبان" والولايات المتحدة.

وكان الناطق باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، أعلن سابقا أن ممثلين سعوديين وباكستانيين وإماراتيين سيشاركون أيضا في مشاورات اليوم، دون أن يكشف عن مكان اللقاء والقضايا المخطط لبحثها خلاله.

وتبقى مسألة إطلاق مفاوضات مباشرة بين الحكومة الأفغانية و"طالبان" قيد النقاش في محافل عدة، بما في ذلك في موسكو، حيث جرى، يوم 9 نوفمبر، لقاء مغلق حول أفغانستان حضره وفد عن المكتب السياسي لـ"طالبان" في الدوحة، وذلك في أول مشاركة لممثلي الحركة في لقاء دولي من هذا المستوى. ومن أفغانستان، حضر اللقاء "المجلس الأعلى للسلام"، الذي يقدم نفسه كوسيط في الحوار بين الحكومة الأفغانية و"طالبان".

وفي مقابلة مع "نوفوستي" أكد الناطق باسم المجلس، إحسان طاهري، مؤخرا، أن جميع العوائق التي حالت حتى الآن دون إطلاق حوار مباشر بين كابل و"طالبان" تمت إزالتها، وأن المفاوضات المباشرة بين الجانبين يمكن أن تبدأ إما قبل نهاية العام الحالي أو في العام المقبل.

المصدر: نوفوستي