تشاووش أوغلو: FBI الأمريكي يعتقل بعض أنصار المعارض التركي غولن

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن السلطات الأمريكية بدأت تتخذ خطوات قانونية بحق أنصار الداعية التركي المعارض المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

ونقلت قناة TRT التركية عن تشاووش أوغلو قوله اليوم الاثنين إن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI يجري في 15 ولاية تحقيقات بشأن أنشطة منظمة غولن، وقد بدأ تنفيذ اعتقالات في صفوف أنصار الداعية بولاية نيوجيرسي.

وجاء ذلك بعد يوم من إعلان تشاووش أوغلو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد لنظيره التركي رجب طيب أردوغان أن واشنطن تدرس إمكانية تسليم غولن إلى أنقرة.

وتعتبر السلطات التركية غولن العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو 2016.

المصدر: TRT