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تشاووش أوغلو: الإدارة الأمريكية تدرس تسليم غولن لأنقرة

أخبار العالم

تشاووش أوغلو: الإدارة الأمريكية تدرس تسليم غولن لأنقرة
Reuters Murad Sezer
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
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أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أبلغ أنقرة، بأن الإدارة الأمريكية تدرس ترحيل رجل الدين فتح الله غولن، وغيره من المطلوبين لدى تركيا.

ووفقا للوزير، فإن ترامب صرح بذلك لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال لقائهماعلى هامش قمة العشرين في الأرجنتين.

وأوضح تشاووش أوغلو أن ترامب قال لأردوغان إنها (الولايات المتحدة الأمريكية) تعمل على تسليم غولن وأشخاص آخرين".

وتطالب أنقرة واشنطن بتسليم فتح الله غولن، وتتهمه بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو سنة 2016.

وكالات

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