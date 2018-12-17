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صور للمقاتلة الأوكرانية التي تحطمت السبت الماضي

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صور للمقاتلة الأوكرانية التي تحطمت السبت الماضي
Reuters Vitaliy Timkiv
مقاتلة "سو-27"، أرشيف
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نشرت مجلة "Scramble Magazine" الهولندية على صفحتها في فيسبوك صورا للطائرة الأوكرانية المقاتلة من طراز "سو-27" التي تحطمت في أوكرانيا السبت الماضي.

وتظهر هذه الصور أن المقاتلة سقطت في حقل زراعي وأن قمرة القبطان مفتوحة.

وتحطمت المقاتلة الأوكرانية في 15 ديسمبر الجاري أثناء المناورات المخططة لها على بعد 1,5 كيلومتر من المطار العسكري بالقرب من مدينة جيتومير شمال غرب أوكرانيا. وكانت المقاتلة تحلق على ارتفاع نحو 70 مترا، ثم بدأ سقوطها.

وأسفر تحطم المقاتلة عن مصرع الرائد الطيار ألكسندر فومينكو من مواليد 1975 الذي كان يشغل منصب رئيس التدريب العسكري والتكتيكي للواء الطيران التكتيكي التابع للقوات الجوية الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي

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