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مهاجرون يقتحمون مسرحا في باريس لسبب غريب!

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مهاجرون يقتحمون مسرحا في باريس لسبب غريب!
AFP Geoffroy Van der Hasselt
باريس
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أفادت وكالة "فرانس برس" بأن نحو 300 مهاجر حاولوا مساء الأحد دخول مبنى مسرح "كوميدي فرانسيز" في باريس لمطالبة مديره بتنظيم لقاء لهم بوزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير.

وأضافت الوكالة أن الحادث وقع في الساعة 21:00 مساء أمس الأحد بتوقيت غرينيتش أثناء عرض مسرحية. وكان المهاجرون يريدون لقاء مدير المسرح، إيريك ريوفوم، والطلب منه تنظيم لقاء لهم بوزير داخلية البلاد، لاعتقادهم بأن لديه إمكانية لتنظيم مثل هذا اللقاء، إذ أن القرار حول تعيينه بهذا المنصب اتخذه الوزير الفرنسي. وكان المهاجرون يخططون لدعوة وزير الداخلية لمنحهم تراخيص العمل.

وأشارت الوكالة أيضا إلى أن حراس المسرح تمكنوا من صد أول محاولة لاقتحام المبنى من جانب المهاجرين. وبعد ذلك وصل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، حيث استخدموا الغاز المسيل للدموع لتفريق المهاجرين.

المصدر: تاس

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