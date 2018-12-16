أكثر من 40 مصابا بانفجار في حانة شمال اليابان (فيديو)

أصيب 41 شخصا بجروح، اليوم الأحد، جراء انفجار وقع في إحدى الحانات بمدينة سابورو الواقعة في محافظة هوكايدو شمالي اليابان، حسبما أفادت قناة NHK التلفزيونية اليابانية.

وأوضحت القناة أن الحادث وقع عند الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي. وبثت NHK لقطات تظهر أن المبنى المكون من طابقين انهار جراء الانفجار الذي أسفر عن اشتعال الحريق فيه، ما أدى إلى تدمير الحانة بالكامل.

وباشرت الشرطة تحقيقاتها لتحديد أسباب الحادث.

المصدر: وكالات