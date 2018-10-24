وزير العدل التركي: النيابة يمكنها استدعاء القنصل السعودي

قال وزير العدل التركي عبد الحميد غل، الأربعاء، إن النيابة العامة التركية يمكنها أن تطلب استدعاء القنصل السعودي محمد العتيبي في حال اقتضت الحاجة، وفق أدلة وبيانات وشبهات قوية.

وأضاف الوزير أن ذلك سيكون وفقا لقرارات وقناعات المدعي العام وهذا الأمر مرتبط بتقديره.

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وجاءت تصريحات غل خلال مقابلة مع قناة تركية، حول احتمال استدعاء القنصل السعودي محمد العتيبي الذي غادر تركيا عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث أوضح أن طلب استدعاء القنصل السعودي سيكون بقرار المدعي العام أو المحكمة.

وأشار الوزير التركي إلى أن النيابة العامة التركية تواصل تحقيقاتها في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدا أنه لن يتم إهمال أو التستر على أي معلومة مهما كانت صغيرة أو دليل في القضية.

وأفاد بوجود استنفار كامل للكشف عن كل ملابسات الجريمة.

وحول دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إلى محاكمة المشتبه بهم الـ18 الموقوفين بالسعودية في تركيا، أوضح غل أن التحقيقات لا تجري بكل أبعادها من قبل النيابة العامة ما دام البعض موجودين في بلد آخر.

ولفت إلى أنهم ينتظرون الرد من الجانب السعودي على دعوة الرئيس التركي خلال الأيام المقبلة.

والثلاثاء، أكد أردوغان، وجود "أدلة قوية" لدى بلاده على أن جريمة خاشقجي "عملية مدبرة وليست صدفة"، وأن "إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعه ولا يقنع الرأي العام العالمي".

المصدر: وكالات