بومبيو: واشنطن لن ترضى إلا بالحقيقة الكاملة عن قضية خاشقجي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الأربعاء، إن واشنطن لن ترضى إلا بالحقيقة الكاملة بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأفاد مايك بومبيو في رسالة إلكترونية داخلية أرسلت على نطاق واسع لموظفي وزارة الخارجية بأن الولايات المتحدة تريد وضوحا تاما عما حدث بالضبط أثناء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

إقرأ المزيد

وصرح بومبيو "لقد رأينا بالفعل خطوات ملموسة من المملكة العربية السعودية تعكس المساءلة الجادة، لكننا لن نكون راضين حتى نحصل على وضوح تام حول ما حدث بالضبط".

كما جاء في البريد الإلكتروني الذي أرسل لموظفي الوزارة وصف لرحلته (بومبيو) إلى السعودية وتركيا.

والثلاثاء، قال وزير الخارجية الأمريكي إن بعض الأشخاص المسؤولين عن مقتل خاشقجي يتبعون أجهزة الاستخبارات السعودية والعائلة الحاكمة ووزارة الخارجية، ووكالات أخرى.

وأعلنت الرياض رسميا، فجر السبت 20 أكتوبر، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي أظهرت "وفاته" نتيجة "اشتباك بالأيدي" نجم عن شجار مع أشخاص قابلوه في القنصلية.

وذكرت السلطات في السعودية أنه تم توقيف 18 شخصا في إطار التحريات وهم جميعا من الجنسية السعودية، دون الكشف عن مكان وجود جثمان الصحفي.

وأعفى العاهل السعودي مجموعة مسؤولين استخباراتيين بارزين، على رأسهم نائب رئيس الاستخبارات العامة اللواء أحمد عسيري، بالإضافة إلى المستشار بالديوان الملكي سعود بن عبد الله القحطاني، وأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة و"تحديد صلاحياتها بدقة".

المصدر: رويترز