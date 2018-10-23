الشريك الأساسي لأردوغان في البرلمان ينسحب من التحالف معه

أعلن حزب "الحركة القومية" التركي، الحليف الأساسي لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم في البرلمان، اليوم إنهاء التحالف بينهما لخوض الانتخابات المحلية في العام المقبل.

وأكد زعيم "الحركة القومية"، دولت بهجلي، في كلمة ألقاها اليوم أمام كتلة حزبه في البرلمان، رفضه تشكيل أي تحالف مع حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة، قائلا: "لم يعد بوسعنا كحزب أن نترقب حدوث أي شيء في هذه المرحلة، وليست لدينا رغبة في تشكيل تحالف من أجل خوض الانتخابات المحلية في 31 مارس 2019".

ولم يتضح بعد ما إذا كان قرار بهجلي بخوض الانتخابات منفردا ينطبق كذلك على التحالف غير الرسمي في البرلمان بين حركته والحزب الحاكم.

ويشار إلى أنه لدى الحزب الحاكم 290 من أصل 600 مقعدا في البرلمان، ما لا يكفي للحصول على الأغلبية المطلقة من دون 49 مقعدا للحركة القومية.

وفي أعقاب هذا الإعلان، فقدت العملة التركية الليرة أكثر من ثلاثة بالمائة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، في مؤشر إلى تخوف الأسواق من أن يؤدي كسب هذا التحالف إلى مرحلة عدم استقرار سياسي.

من جانبه، ذكر أردوغان في معرض تعليقه على إعلان بهجلي: "يقولون إنهم يريدون انتهاج طريقهم الخاص في الانتخابات المحلية، ونقول: لكل طريقه".

وأعرب رئيس البلاد ردا على سؤال بشأن ما إذا كان ذلك يعني نهاية التحالف البرلماني بين الحزبين، عن رغبة "العدالة والتنمية" في إبقاء التحالف.

وجاء هذا الإعلان على خلفية خلافات برزت في الأسابيع الماضية بين أردوغان وبهجلي بخصوص مشروع قانون العفو الذي ينوي حزب الحركة القومية تقديمه إلى البرلمان بينما يرفضه أردوغان.

وشدد بهجلي الثلاثاء على أنه "لا يمكن لأي تحالف أن يبقى قائما إذا دفع أحد الطرفين الآخر وأجبره على التراجع وتجاهله تماما".

وكان بهجلي الذي يقود الحركة القومية منذ عام 1997 بين أشد منتقدي أردوغان، إلا أنه تحالف مع الرئيس بعد محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو 2016.

المصدر: أ ف ب