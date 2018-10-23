قمة ثنائية بين بوتين وأردوغان السبت على هامش لقاء اسطنبول بشأن سوريا

كشفت الخارجية الروسية، عن قمة ثنائية سيعقدها الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، في إطار قمة اسطنبول المرتقبة حول سوريا في 27 الجاري.

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وأعلن نائب مدير القسم الأوروبي الرابع في وزارة الخارجية الروسية، أندريه بورافوف، أن قمة ثنائية ستعقد بين الرئيسين الروسي والتركي في إطار قمة اسطنبول المرتقبة حول سوريا.

وقال بورافوف، خلال مؤتمر "روسيا وتركيا: التوجهات الاستراتيجية للشراكة المتعددة الأوجه": "يجري التحضير لعقد فعاليات جديدة في أقرب وقت بمشاركة رؤساء بلدينا، وفي إطار ذلك يخطط أيضا لعقد لقاءات ثنائية منفصلة".

وكان الكرملين قد أعلن أن الرئيس بوتين سيشارك في القمة الرباعية المرتقبة بشأن سوريا في إسطنبول، والتي ستبحث عملية التسوية في سوريا وخطوات تعزيز الأمن، إضافة إلى مسألة عودة اللاجئين.

وقال الكرملين في بيان: "سيجري تبادل للآراء حيال القضية السورية، بما في ذلك عملية التسوية السياسية في سوريا وخطوات تعزيز الأمن والاستقرار وخلق ظروف لعودة اللاجئين وإعادة إعمار البنى الاجتماعية الاقتصادية".

يشار إلى أن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، كان قد أعلن، في وقت سابق، أن لقاء قادة تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا حول سوريا سيعقد يوم 27 أكتوبر في إسطنبول.

وقال كالين: "القمة الرباعية ستعقد في إسطنبول 27 أكتوبر، وعلى جدول أعمالها: الوضع في سوريا واتفاق إدلب والتسوية السياسية".

المصدر: نوفوستي