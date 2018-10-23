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أنقرة: إقرار الرياض بمقتل خاشقجي أمر إيجابي لكنه جاء متأخرا

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أنقرة: إقرار الرياض بمقتل خاشقجي أمر إيجابي لكنه جاء متأخرامولود جاويش أوغلو
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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لم تقدم أي معلومات بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لأي دولة.

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وأكد جاويش أوغلو على أن تركيا منفتحة للتعاون مع أي تحقيق دولي بشأن قضية خاشقجي، منوها بأن نتائج التحقيق ستعلن بشكل كامل.

وقال إن العمل بات أسهل في قضية خاشقجي بعد المكالمة بين الرئيس رجب طيب أردوغان والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وأضاف أنه: "من المهم أن تعترف السعودية بقتل خاشقجي"، وأن "اعتراف السعودية بمقتل خاشقجي يعتبر هاما للغاية رغم أنه جاء متأخرا".

وأكد أوغلو على استعداد تركيا للتعاون في هذه القضية: "نقدم الوثائق اللازمة في حال تم فتح تحقيق دولي في قضية خاشقجي".

واختفى خاشقجي بعد دخوله مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول مطلع الشهر الحالي قبل أن يعلن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، فجر السبت الماضي، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي أظهرت "وفاته" نتيجة "اشتباك بالأيدي" نجم عن شجار مع أشخاص قابلوه في القنصلية المملكة، مؤكدا على توقيف 18 شخصا في إطار التحريات.

المصدر: وكالات

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