ترامب: أنا قومي وأؤكد على ذلك!

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نفسه بأنه "قومي" ودعا إلى مناداته بهذا الوصف لأنه يضع مصالح أمريكا أولا.

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وقال ترامب يوم الثلاثاء في تجمع انتخابي حاشد في تكساس: "أنتم تعرفون، هناك كلمة، أصبحت بطريقة ما قديمة الطراز، هذه الكلمة "قومي". وأقول: يجب علينا ألا نستخدم هذه الكلمة. لكنكم تعرفون من أنا؟ أنا قومي. حسناً، أنا قومي. قومي. استخدم هذه الكلمة".

وبثت قناة NBC خطاب ترامب هذا مباشرة على الأثير من المكان.

وتكلم ترامب بهذا الشكل عندما قال مرة أخرى إن إدارته تضع مصالح أمريكا في الطليعة.

وأعلن رئيس الولايات المتحدة منتقدا الديمقراطيين، خصوم حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس: "الديمقراطيون الراديكاليون يريدون إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وإعادة دعاة العولمة الفاسدين والجائعين إلى السلطة. هل تعرفون من هم هؤلاء الداعون للعولمة؟ دعاة العولمة هم أشخاص يريدون أن يكون العالم جيدًا، ولا يعتنون، حقاً وبصراحة، ببلدنا. هذا لا يصلح ولا يناسبنا".

المصدر: نوفوستي



