ألمانيا: شعار ترامب "أمريكا أولا" غير عصري

انتقد وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس نهج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السياسة الخارجية التي يمثلها شعار "أمريكا أولا" غير الفعال في مواجهة التحديات العصرية.

وغرد ماس على حسابه في "تويتر" اليوم الخميس: "أمريكا أولا" رد خاطئ لمعالجة مشاكل وقتنا الحالي، وأيضا هو خاطئ بالنسبة للولايات المتحدة. إن العولمة والرقمية وتغير المناخ مسائل لا تعرف الحدود. لا يمكننا مواجهة هذه التحديات إلا بجهد مشترك على المستوى الدولي".

„America first“ ist die falsche Antwort auf die Probleme unserer Zeit - und auch die falsche Antwort für Amerika. Die Globalisierung, die Digitalisierung und der Klimawandel kennen keine Grenzen. Diese Herausforderungen können wir nur international und gemeinsam bewältigen. — Heiko Maas (@HeikoMaas) 27 сентября 2018 г.

وألمح ماس إلى أن ترامب باتباعه سياسة الحمائية يحاول السير عكس مسار التوجهات المهيمنة، إذ قال في حديث لقناة Das Erste إن رؤساء دول العالم يطرحون، في سياق مناقشة واسعة ومبدئية، سبل التطور المستقبلي للسياسة الدولية، وما إذا "كنا سنواصل الاعتماد على الثقة والأمن، كما حدث في العقود الأخيرة، أم سنقوم بفسخ العقود المبرمة والانسحاب منها أحاديا حتى يسترشد كل واحد بمصالح خاصة به".

وأكد ماس أن "هذا النهج لا يمكن أن يكون ناجحا لفترة طويلة، لأن البشرية تأثرت بالعولمة بصورة عميقة".

وسبق أن جدد الرئيس الأمريكي، في كلمة ألقاها من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل يومين، انتقاداته لفكرة العولمة، مؤكدا تمسكه بمبدأ "أمريكا أولا" الذي اختاره كشعار حملته الانتخابية، وعزمه على حماية المصالح القومية لبلاده وسيادتها، قائلا إن ذلك أولوية من الدرجة الأولى بالنسبة له.

وندد زعماء العالم وحلفاء واشنطن في أوروبا بموقف الرئيس الأمريكي هذا، وأشارت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماس إلى أن العمل على ضمان رفاهية المواطنين يجب ألا يتنافى مع التعاون الدولي.

المصدر: RT + وكالات