ليبرمان: ضربة في غاية القوة لحماس ستحسن الوضع الأمني

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، يوم الاثنين، بتوجيه ضربة شديدة القوة لحركة حماس لتحسين الأوضاع الأمنية الإسرائيلية.

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وصرح ليبرمان بأنه لا يعتقد في إمكانية التوصل إلى ترتيب لوقف إطلاق نار طويل المدى مع حماس، مؤكدا أنه لا شيء أقل من توجيه الضربة الأقوى لهذه الجماعة لتحسين الوضع الأمني، بحسب ما نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي "لم تنجح سابقا ولن تكلل بالنجاح الآن وفي المستقبل"، في إشارة إلى الوساطة المصرية بين حماس وإسرائيل.

وأضاف ليبرمان، في بداية اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست (البرلمان)، عقد الاثنين، أن إسرائيل قد استنفدت كل الخيارات وأن القيام بعملية عسكرية في قطاع غزة هو الخيار الباقي أمام إسرائيل.

وتابع قائلا: "ليس لدى إسرائيل رفاهية في شن الحروب عندما يكون هناك بديل، لكننا وصلنا إلى نقطة لا يوجد فيها بديل.. لقد استنفدنا جميع الخيارات والآن يجب اتخاذ قرار".

المصدر: "يديعوت أحرونوت"