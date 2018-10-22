بالصور.. "جيش العدل" يهدد بإعدام 14 عسكريا إيرانيا

نشر تنظيم "جيش العدل" الإيراني المعارض أمس الأحد صورتين إحداهما تعود للعسكريين الإيرانيين الذين قام باختطافهم قرب الحدود مع باكستان قبل نحو أسبوع.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تظهر الصور الأولى اختطاف 12 عسكريا إيرانيا، بينهم اثنان من رجال الاستخبارات التابعين للحرس الثوري، و5 من قوات التعبئة الشعبية "الباسيج"، وعدد المختطفين الإجمالي هو 14 عسكريا.

كما تظهر الصورة الثانية الأسلحة التي استولى عليها التنظيم، الذي تعتبره إيران إرهابيا.

وهدد المتحدث باسم التنظيم، عرفان شهنوازي، بإعدام بعض الجنود، مشيرا إلى أن الخطف جاء كخطوة "للدفاع عن حقوق الأقلية السنية البلوشية والرد على اضطهاد النظام الإيراني للشعب البلوشي".

وفي وقت سابق، استدعت الخارجية الإيرانية، سفير باكستان لديها وطالبته ببذل الجهود للكشف عن مصير المختطفين والإفراج عنهم ومكافحة التنظيم الارهابي.

و"جيش العدل" هو جماعة إيرانية معارضة مسلحة تنشط في محافظة سيستان وبلوشستان وتأسست عام 2012.

المصدر: وكالات