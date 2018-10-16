اختطاف 14 عنصرا من حرس الحدود الإيراني

اختطف 14 عنصرا من حرس الحدود الإيراني على الحدود مع باكستان صباح اليوم الثلاثاء على أيدي عناصر جماعة إرهابية، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن فرقا من قوات التعبئة وفوج حرس الحدود من مدينة ميرجاوة قد اختطفوا على أيدي عناصر خلية إرهابية.

ووفقا لها فإن أفراد حرس الحدود اختطفوا بين الساعة الرابعة والخامسة فجرا بالتوقيت المحلي في منطقة الصفر الحدودية لولكدان.

ومنطقة الصفر الحدودية لولكدان، تقع في ناحية ريغ ملك التابعة لمدينة ميرجاوة على 50 كم منها.

المصدر: وكالات