البرازيل.. مرشح للرئاسة ينوي استخدام القوات المسلحة ضد العنف

أعلن المرشح اليميني للرئاسة في البرازيل، جاير بولسونارو، عن عزمه استخدام القوات المسلحة للسيطرة على العنف في البلاد في حال انتخابه رئيسا للدولة.

وأوضح بولسونارو في حديث لقناة "باند تي في" أنه يخطط لنشر دوريات عسكرية في شوارع المدن للتخفيف من مستوى العنف، مضيفا أنه ينوي مناقشة هذه الفكرة مع مرشحه لمنصب وزير الدفاع وحكومات الولايات البرازيلية.

وقال: "إن سمح الكونغرس بذلك، سأقوم بنشر القوات المسلحة في الشوارع".

وفي معرض حديثه عن الوضع في البرازيل، اعتبر المرشح للرئاسة أن البلاد "في حالة حرب".

وشهد عدد من المدن البرازيلية الكبرى، بينها ساو باولو وريو دي جانيرو والعاصمة برازيليا، مظاهرات لأنصار بولسونارو، جاءت ردا على مظاهرات لمعارضيه جرت يوم أمس السبت، ونظمتها منظمات نسائية.

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وتجدر الإشارة إلى أن مسألة الأمن وقضية الفساد والتنمية الاجتماعية من أبرز القضايا التي من المتوقع أن تتصدر جدول أعمال الرئيس المقبل، والتي تتمحور حولها النقاشات أثناء الحملة الانتخابية.

ويتقدم بولسونارو حاليا، حسب استطلاعات الرأي العام، على منافسه اليساري فرناندو حداد اللبناني الأصل. ومن المقرر أن يتنافسا على منصب الرئاسة في جولة الإعادة للانتخابات التي من المقرر أن تجري في الـ 28 من هذا الشهر، بعد أن حصل بولسونارو على 46 بالمئة وحداد على 29 بالمئة في الجولة الأولى من الانتخابات يوم 7 أكتوبر الجاري.

ويشار إلى أن جاير بولسونارو معروف بمواقفه المتشددة، حيث دافع علنا عن حكم العسكر في البرازيل في الفترة 1964 – 1985، وواجه اتهامات بالترويج للكراهية بعد تصريحاته عن المثليين والنساء والسكان السود.

المصدر: رويترز