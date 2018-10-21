الشرطة اليونانية توقف ضابطا عن العمل بسبب لاجئة مسنة (فيديو)

قالت الشرطة اليونانية إنها أوقفت ضابطا عن العمل لحين إجراء تحقيق داخلي بعد أن ظهر في تسجيل مصور وهو يهين مسنة في مخيم للمهاجرين لفظيا وسط تصاعد للعنف حيال المهاجرين في البلاد.

وكانت المهاجرة تقف في طابور طويل في انتظار حصتها من الغذاء في أكبر مخيم للمهاجرين في اليونان في موريا بجزيرة ليسبوس في بحر إيجه، عندما وجه لها الضابط إهانات باستخدام ألفاظ عدائية.

وقالت الشرطة إنها ستجري تحقيقا داخليا في الواقعة بتهمة العنصرية وستنظر في أمر إيقاف 3 ضباط آخرين، ظهروا في الفيديو، عن العمل.

وكان الضباط الثلاثة يقفون على مقربة من الموقع ولم يتخذوا أي إجراء.

وتزايدت الهجمات على المهاجرين في اليونان التي تواجه صعوبات في التأقلم مع آلاف العالقين في مخيمات مكتظة منذ أزمة الهجرة التي اندلعت في 2015.

ووصفت الأمم المتحدة ومنظمات أخرى معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان مخيم موريا بأنه مكتظ وغير مناسب لإيواء البشر، ووفقا لأحدث البيانات الحكومية هناك أكثر من 7300 لاجئ ومهاجر حاليا في القاعدة العسكرية السابقة يقطنون في حاويات شحن وخيام مهترئة في المخيم الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 3100 شخص.

وبدأت السلطات في نقل المئات لمنشآت أخرى في البر الرئيسي للبلاد في محاولة لتخفيف الازدحام.

المصدر: رويترز