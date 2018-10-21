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أردوغان: سأتحدث عن تفاصيل مقتل خاشقجي يوم الثلاثاء المقبل

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أردوغان: سأتحدث عن تفاصيل مقتل خاشقجي يوم الثلاثاء المقبل
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سيصدر تصريحا يتطرق فيه إلى تفاصيل قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، يوم الثلاثاء المقبل.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الأحد في مدينة اسطنبول: "سأدلي بتصريحاتي حول هذه القضية خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الثلاثاء المقبل".

وتابع الرئيس التركي متسائلا حول ملابسات مقتل خاشقجي: "لماذا جاء 15 شخصا إلى هنا؟ ولماذا تم اعتقال 18 آخرين؟ ينبغي الإفصاح عن جميع التفاصيل".

وأضاف أردوغان: "سأتحدث عنها بشكل مختلف جدا الثلاثاء خلال خطابي أمام الكتلة البرلمانية، وسأخوض في التفاصيل حينها".

المصدر: الأناضول + وكالات

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