17 قتيلا جراء انحراف قطار من مساره في تايوان

لقي 17 شخصا مصرعهم وأصيب 30 آخرون على الأقل بجروح، جراء انقلاب عربات قطار سريع بعد انحرافه من مساره في تايوان، اليوم الأحد، حسبما أوردت إدارة سكك الحديد المحلية.

وأوضحت الإدارة أن الحادث وقع في مديرية "إيلان" شمال تايوان، حيث انحرف القطار السريع Puyuma Express عن مساره لسبب مجهول، وهو في طريقه من مدينة شولين إلى مدينة تايدون.

وقال المنقذون إن حصيلة الضحايا والمتضررين ليست نهائية، علما أن حوالي 40 شخصا من الركاب يمكن أن يكونوا داخل العربات المنقلبة.

وكان القطار السريع مكونا من ثماني عربات انقلبت خمس منها.

المصدر: نوفوستي