خطيبة خاشقجي ترثيه شهيدا وتسأل أين جثته؟

رثت خديجة جنكيز، خطيبها الراحل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في تغريدة جديدة لها على موقع "تويتر"، بعد أن أعلنت الرياض "وفاته" داخل قنصليتها في إسطنبول جراء شجار أودى بحياته.

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وعبّرت خديجة جنكيز (38 عاما)، عن حزنها لموته، مشيرة إلى أن "ضحكته ستبقى في دنياها إلى الأبد".

وكتبت خديجة في تويتر: "لقد أخذوا جسدك من هذه الدنيا، لكن ضحكتك الجميلة ستبقى في دنياي إلى الأبد، يا حبيبي"، وأرفقت تغريدتها بهاشتاغات، "#شهيد الكلمة"، "#الشهيد جمال خاشقجي"، "#أين جسد الشهيد خاشقجي".

لقد اخذوا جسدك من هذه الدنيا

ولكن ستبقى ضحكتك الجميلة في دنياي الي الأبد



رحمك الله يا حبيبي #جمال_خاشقجي#شهيد_الكلمة#الشهيد_جمال_خاشقجي#أين_جسد_الشهيد_خاشقجيpic.twitter.com/N9Q9upp2zn — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) October 20, 2018

كما نشرت خطيبة الصحفي خاشقجي، مشاهد فيديو تظهر حادثا طريفا وقع معه خلال إجراء إحدى المقابلات، إذ قفزت قطة وجلست في حضنه، ما أثار ضحك فريق العمل المرافق لخاشقجي.

وأعلنت الرياض "وفاة" خاشقجي رسميا. وجاء إعلان الوفاة بعد اختفاء الصحفي الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، للحصول على وثائق لإتمام زواجه من خديجة، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج وقتها، إنه لم يخرج من القنصلية.

وأثارت القضية ردود فعل غاضبة وصاخبة في عواصم الدول الكبرى، مثل فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وإسبانيا التي طالبت السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن مقتل هذا الصحفي داخل قنصليتها.

المصدر: تويتر