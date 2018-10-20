ترامب يثق برواية السعودية عن مقتل خاشقجي وأعضاء الكونغرس يشككون فيها ويرفضونها

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرواية السعودية عن وفاة الصحفي جمال خاشقجي جديرة بالثقة في أول رد فعل له يتسم بالتناقض مع موقف عدد من المشرعين الأمريكيين من القضية.

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ومع أن ترامب أعلن إنه سيعمل مع الكونغرس على القضية، إلا أنه أبدى رغبته في ألا تؤثر أي عقوبات تفرضها بلاده على صفقات الأسلحة مع العربية السعودية.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الإعلان السعودي عن مقتل خاشقجي: "خطوة أولى جيدة" في القضية.

ومع ذلك، قال البيت الأبيض يوم الجمعة إنه سيضغط من أجل العدالة بعد أن أعلنت السعودية أن الصحفي جمال خاشقجي قتل في قنصلية المملكة في اسطنبول وأن 18 سعوديا اعتقلوا ارتباطا بقتله.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان: "سنواصل متابعة التحقيقات الدولية عن كثب في هذا الحادث المأساوي، وننادي بالعدالة في الوقت المناسب والشفافية ووفقا لكل الإجراءات القانونية الواجبة".

وأضافت "نشعر بالحزن لسماع تأكيد وفاة السيد خاشقجي، ونحن نقدم تعازينا العميقة لعائلته وخطيبته وأصدقائه".

لكن أعضاء في الكونغرس عبروا عن تشككهم في تفسير المدعي العام السعودي، بأن معركة اندلعت بين خاشقجي والأشخاص الذين التقوا به عندما دخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر، وأن المشاجرة أدت إلى مقتله.

وكتب السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الحليف الوثيق للرئيس دونالد ترامب، والذي انتقد بشدة المملكة العربية السعودية بعد اختفاء خاشقجي، على حسابه في موقع تويتر: "القول بأنني متشكك في الرواية السعودية الجديدة حول السيد خاشقجي هو قول غير كاف".

وأضاف غراهام: "في البداية قيل لنا إن خاشقجي يفترض أنه ترك القنصلية وغادرها. وكان هناك إنكار شامل لأي تورط سعودي. والآن يزعمون أن معركة نشبت وقتل في القنصلية، وكل ذلك دون علم ولي العهد".

First we were told Mr. Khashoggi supposedly left the consulate and there was blanket denial of any Saudi involvement. Now, a fight breaks out and he’s killed in the consulate, all without knowledge of Crown Prince. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) ١٩ أكتوبر ٢٠١٨

وخلص للقول: "من الصعب العثور على منطق في هذا (التفسير) الأخير واعتباره ذات مصداقية".

ويملك أعضاء الكونغرس سلطة منع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية. وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه لا يرى أي سبب لقطع مبيعات الأسلحة إلى السعودية ردا على اختفاء خاشقجي.

لكن في وقت سابق من يوم الجمعة، قال ترامب متحدثًا قبل الإعلان السعودي عن مقتل خاشقجي، إنه قد يفكر في فرض عقوبات ضد السعودية بسبب اختفاء الصحفي، ومع ذلك أكد على أهمية العلاقة الأمريكية-السعودية. وذكر ترامب أن الكونغرس الأمريكي سوف يشارك في تحديد الرد الأمريكي.

وأثار موقف ترامب وإدارته موجة من الانتقادات داخل الكونغرس، لتهربه من توبيخ الرياض، ولم يشر بيان البيت الأبيض يوم الجمعة إلى موقف معين بشأن الإعلان السعودي عن مقتل خاشقجي.

وقال السناتور الديمقراطي الأمريكي ريتشارد بلومنتال لـ CNN إن التفسير السعودي "يتحدى بشكل مطلق المصداقية" ودعا إلى إجراء تحقيق دولي في وفاة خاشقجي.

وأعلن بلومينتال "يبدو أن السعوديين يشترون الوقت ويحاولون شراء الغطاء. لكن هذا الإجراء يثير المزيد من الأسئلة أكثر مما يقدم أجوبة. وليس هناك من سبيل لانتظار العالم لمدة 30 يوما لتنفيذ تحقيق سعودي".

ووصف السناتور الديمقراطي كريس فان هولن البيان السعودي بأنه "تستر".

وقال فان هولن "يجب ألا تكون الولايات المتحدة متواطئة في هذا التستر. نتطلع إلى ما ستقوله وكالات الاستخبارات لدينا".

المصدر: رويترز