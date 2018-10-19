مهلة دولية جديدة لإيران

أعطت مجموعة العمل المالية مهلة جديدة لإيران حتى فبراير 2019 للتقيد بالمعايير الدولية ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومددت بذلك فترة تعليق العقوبات السارية بحق طهران منذ عامين.

وأعلنت مجموعة العمل المالية على هامش اجتماعها المنعقد في باريس أنها تعرب عن "خيبة أمل" إزاء موقف إيران، البلد الوحيد مع كوريا الشمالية على لائحتها السوداء للدول غير المتعاونة.

والهدف الأساسي لهذه المجموعة هو تنسيق مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال الأمريكي مارشال بيلينغسليا، الذي يتسلم حاليا الرئاسة الدورية لهذه المجموعة في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الفرنسية، إن طهران التزمت بتطبيق "خطة عمل انتهت في يناير الماضي".

وتابع قائلا: "نحن الآن في شهر أكتوبر ومجموعة العمل المالية وجدت أن إيران لم تلتزم بـ9 نقاط من أصل 10 مدرجة في خطة العمل هذه".

وأعرب عن الأمل بأن تقوم طهران بالالتزام بها بحلول فبراير المقبل.

وأضاف بيلينغسليا: "في حال لم تقر إيران بهذه الإجراءات في فبراير المقبل، سنتخذ قرارات لحماية أنفسنا من المخاطر التي قد تنجم عن الثغرات الإيرانية".

وصوت البرلمان الإيراني في 7 أكتوبر 2018 على مشروع قانون ضد تمويل "الإرهاب" اعتبر أساسيا لإنقاذ الاتفاق حول الملف النووي مع شركاء طهران الغربيين بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

ومشروع القانون هذا الذي أقر هو واحد من أربعة قدمتها الحكومة الإيرانية إلى البرلمان خلال الأشهر القليلة الماضية للتجاوب مع طلبات مجموعة العمل المالية.

وأنشئت مجموعة العمل المالية عام 1989 بهدف تنقية النظام المالي الدولي، عبر حض الدول الأعضاء، أو التي ترغب بالانضمام إليها، على إقرار قوانين ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

المصدر: أ ف ب