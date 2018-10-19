بريطانيا تطلق سراح "إمام الكراهية"

أطلقت السلطات البريطانية سراح أنجم شودري الذي تصفه وسائل الإعلام البريطانية بـ"إمام الكراهية" بعد سجنه لعامين ونصف العام بتهمة تجنيده أعضاء في تنظيم داعش.

وأكدت وسائل إعلام بريطانية أن شودري الذي قضى نصف مدة عقوبته سيخضع لحوالي 25 قانونا صارما من بينها حظر استخدام الإنترنت المجاني والتحدث إلى الأطفال وزيارة بعض المساجد ومغادرة المملكة المتحدة دون إذن.

وأعلنت السلطات البريطانية أن شودري البالغ من العمر 51 عاما كان على صلة بأكثر من 500 مواطن بريطاني التحقوا بتنظيم داعش في سوريا والعراق، فضلا عن محاولته الحصول على دعم جديد لأنشطة التنظيم في المملكة المتحدة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بين عامي 2014 و 2015.

المصدر: "تلغراف"