ترامب يدافع عن السعودية في قضية خاشقجي

دافع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن المملكة العربية السعودية، وانتقد التسرع بإدانتها في قضية اختفاء الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، الذي دخل قنصليتها في إسطنبول ولم يخرج منها.

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وقال ترامب في دفاعه عن المملكة: "إن ما حدث من إدانة مسبقة للقاضي الذي رشحته لعضوية المحكمة (الأمريكية) العليا، برت كافانو، على حساب سمعته، يتكرر ثانية مع السعودية، وهذا أمر مقلق".

وحذّر الرئيس الأمريكي في مقابلة مع وكالة الأنباء الأمريكية "أسيوشيتد برس"، من الاندفاع إلى الحكم بإدانة المملكة السعودية، متبنياً موقف الرياض المطالب بضرورة الصبر حتى انتهاء التحقيقات الشفافة والعادلة التي ستكشف الحقائق.

واعتبرت وكالة الأنباء الأمريكية أن حديث ترامب، يؤكد قوة الحلف السعودي-الأمريكي والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

المصدر: وكالات