ترامب: لا أريد أن أتخلى عن السعودية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز بزنس"، إنه لا يريد التخلي عن السعودية رغم المخاوف المستمرة بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأعرب ترامب مرارا عن آماله بأن لا يكون الزعماء السعوديون مشاركين في اختفائه.

وقال الرئيس الأمريكي عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخلى عن حليفتها في الخليج: "لا أريد أن أفعل ذلك".

المصدر: وكالات