استقالة وزير الخارجية اليوناني وسط خلاف حكومي بشأن اسم مقدونيا

أعلنت الحكومة اليونانية استقالة وزير الخارجية نيكوس كوتزياس الأربعاء، وسط خلاف حكومي على خلفية الاتفاق المثير للجدل مع مقدونيا حول تغيير اسمها.

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وقال مكتب رئيس الحكومة في بيان إن "رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس قبل استقالة وزير الخارجية" مضيفا أن تسيبراس نفسه سيتولى مهام الوزارة.

ووقع خلاف خلال اجتماع حكومي أمس الثلاثاء بين كوتزياس ووزير الدفاع بانوس كامينوس، وهو أيضا شريك في الائتلاف الحكومي.

وكان كامينوس وهو رئيس الحزب اليوناني القومي المستقل قد هدد بالخروج من الائتلاف الحكومي، اعتراضا على الاتفاق بين كوتزياس وتسيبراس في وقت سابق هذا العام على إعادة تسمية جارة اليونان "مقدونيا الشمالية".

وأثار الاتفاق اعتراضات شديدة في الدولتين.

وتوجد في اليونان مقاطعة شمالية يطلق عليها اسم مقدونيا وتعد قلب مملكة الاسكندر الكبير.

المصدر: أ ف ب