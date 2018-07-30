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مقدونيا تحدد موعد الاستفتاء بشأن تغيير اسمها

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مقدونيا تحدد موعد الاستفتاء بشأن تغيير اسمها
Reuters OGNEN TEOFILOVSKI
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قررت مقدونيا إجراء الاستفتاء حول تغيير اسمها من أجل فتح الطريق أمام الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي في الـ 30 من سبتمبر القادم.

وقد صوت 68 نائبا في البرلمان المقدوني، الذي يضم 120 مقعدا، بداية الشهر الجاري لصالح إجراء الاستفتاء حول تغيير اسم البلاد بعد الاتفاق مع اليونان بهذا الخصوص.

وسيطرح على المواطنين السؤال: "هل تؤيدون العضوية في الناتو والاتحاد الأوروبي وهل توافقون على الاتفاق حول التسمية بين جمهورية مقدونيا واليونان؟".

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وقاطع المعارضون من القوى القومية المتشددة جلسة البرلمان.

وكان حلف الناتو قد دعا مقدونيا في يونيو الماضي لبدء المفاوضات حول عضويتها في الحلف، بعد توصل اليونان ومقدونيا إلى الاتفاق حول تغيير تسمية الأخيرة، حيث كان اسم مقدونيا يزعج أثينا، علما بأن نفس التسمية تطلق على المنطقة التاريخية بشمال اليونان.

المصدر: رويترز

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