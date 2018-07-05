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البرلمان المقدوني يصوت بالأغلبية لـتغيير اسم الجمهورية

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البرلمان المقدوني يصوت بالأغلبية لـتغيير اسم الجمهورية
Reuters
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صوت أغلبية أعضاء البرلمان المقدوني مرة أخرى بالموافقة على الاتفاق المبرم مع اليونان بشأن تغير اسم جمهورية يوغوسلافيا السابقة بإجمالي 69 صوتا من أصل 120.

ونقل المكتب الصحفي للبرلمان المقدوني، اليوم الخميس، عن رئيس الجمعية التشريعية طلعت جعفري: "صوت 69 من الـ 70 بنعم، وتم تمرير الوثيقة، وانتهت الجلسة على هذا"​​​.
وكان الرئيس غيورغي إيفانوف، رفض رسميا التوقيع على الاتفاق الذي صادق عليه النواب مع اليونان واصفا إياه بأنه "ضار وغير دستوري"، ووفقا للدستور، أعيدت الوثيقة إلى النواب لإعادة التصويت اليوم.
هذا ووقع وزيرا خارجية اليونان، نيكوس كوتزياس، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، نيكولا ديميتروف، اتفاقا يوم 17 حزيران/يونيو، اتفاقية حول الاسم الدستوري الجديد للبلاد، جمهورية مقدونيا الشمالية. ووفقا لأطراف الاتفاقية، فإنه يمثل بداية حقبة جديدة في العلاقات بين البلدين.

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