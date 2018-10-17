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"السبع الكبرى" تطالب بمعاقبة كل من يثبت تورطه في اختفاء خاشقجي

أخبار العالم

AFP MOHAMMED AL-SHAIKH
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دعا وزراء خارجية دول"السبع الكبرى"، إلى تقديم جميع المسؤولين عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي للعدالة، معربين عن دعمهم للتعاون التركي السعودي في التحقيق بقضيته.

وورد في بيان عن المجموعة نشرته وزارة خارجية كندا: "نحن وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، والمفوضة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قلقون كالسابق لاختفاء الصحفي السعودي المعروف جمال خاشقجي ونؤكد أنه يجب تقديم المسؤولين عن اختفائه للعدالة".

وأكد وزراء خارجية المجموعة على "التزامهم بحماية حرية التعبير وحرية الصحافة".

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وأعربوا كذلك عن دعمهم للتعاون بين السلطات التركية والسعودية في التحقيق في قضية خاشقجي، وأملهم في أن "تجري السعودية كما أعلنت، تحقيقا شاملا وموثوقا وشفافا وسريعا في القضية".

المصدر: نوفوستي

 

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