الشرطة الألمانية: محتجز الرهينة في كولونيا لاجئ سوري

أكدت السلطات الألمانية اليوم الثلاثاء أن الرجل الذي احتجز امرأة رهينة في مدينة كولونيا غربي البلاد أمس الاثنين، سوري يبلغ من العمر 55 عاما ووصل إلى البلاد عام 2015.

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وقال كلاوس ستيفان بيكر، وهو مسؤول كبير في شرطة كولونيا، في مؤتمر صحفي إنه تم العثور على جواز سفر سوري في موقع احتجاز الرهينة يخص هذا الرجل الذي منحته السلطات وضع لاجئ.

وصرحت ميريام براونز نائبة قائد شرطة كولونيا، بأن الرجل في غيبوبة بعد إجراء جراحة عاجلة له، وأضافت أنه لا يمكن استجوابه، وألقت الشرطة الألمانية أمس الاثنين، القبض عليه داخل محطة القطارات الرئيسية في مدينة كولونيا وأطلقت سراح الرهينة.

المصدر: رويترز