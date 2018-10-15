 
مباشر

تحرير رهينة والقبض على الخاطف في كولونيا الألمانية

أخبار العالم

تحرير رهينة والقبض على الخاطف في كولونيا الألمانية
AFP ARNE IMMANUEL BÄNSCH / DPA
عنصر في الشرطة الألمانية (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kxdv

أفادت الشرطة الألمانية عبر حسابها في "تويتر" بأنها ألقت القبض على خاطف رهينة، في محطة القطارات الرئيسية في مدينة كولونيا وأطلقت سراح الرهينة.

وأضافت أنها "سيطرت على المشتبه به، وأن المرأة التي كان يحتجزها تعرضت لإصابة طفيفة ويجري علاجها".

وكانت الشرطة الألمانية طوقت المنطقة المحيطة بمحطة القطارات الرئيسية في مدينة كولونيا غربي البلاد بعد حادث الاحتجاز.

وناشدت المواطنين تجنب تلك المنطقة، فيما كرر رجال الشرطة هذه المناشدات عبر مكبرات الصوت في مكان الحادث.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الجزائر.. 5 جنرالات في السجن المؤقت؟ من هم؟ ولماذا؟