تحرير رهينة والقبض على الخاطف في كولونيا الألمانية
AFP ARNE IMMANUEL BÄNSCH / DPA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kxdv
أفادت الشرطة الألمانية عبر حسابها في "تويتر" بأنها ألقت القبض على خاطف رهينة، في محطة القطارات الرئيسية في مدينة كولونيا وأطلقت سراح الرهينة.
وأضافت أنها "سيطرت على المشتبه به، وأن المرأة التي كان يحتجزها تعرضت لإصابة طفيفة ويجري علاجها".
وكانت الشرطة الألمانية طوقت المنطقة المحيطة بمحطة القطارات الرئيسية في مدينة كولونيا غربي البلاد بعد حادث الاحتجاز.
وناشدت المواطنين تجنب تلك المنطقة، فيما كرر رجال الشرطة هذه المناشدات عبر مكبرات الصوت في مكان الحادث.
BREAKING: Initial reports of shots being fired at #Cologne central train station in #Germanypic.twitter.com/PtSYdEuJKT— ExtraNews24h (@ExtraNews24h) October 15, 2018
المصدر: وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)