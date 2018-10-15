تحرير رهينة والقبض على الخاطف في كولونيا الألمانية

أفادت الشرطة الألمانية عبر حسابها في "تويتر" بأنها ألقت القبض على خاطف رهينة، في محطة القطارات الرئيسية في مدينة كولونيا وأطلقت سراح الرهينة.

وأضافت أنها "سيطرت على المشتبه به، وأن المرأة التي كان يحتجزها تعرضت لإصابة طفيفة ويجري علاجها".

وكانت الشرطة الألمانية طوقت المنطقة المحيطة بمحطة القطارات الرئيسية في مدينة كولونيا غربي البلاد بعد حادث الاحتجاز.

وناشدت المواطنين تجنب تلك المنطقة، فيما كرر رجال الشرطة هذه المناشدات عبر مكبرات الصوت في مكان الحادث.

BREAKING: Initial reports of shots being fired at #Cologne central train station in #Germanypic.twitter.com/PtSYdEuJKT — ExtraNews24h (@ExtraNews24h) October 15, 2018

المصدر: وكالات