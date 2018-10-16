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شرطة أنقرة تطلق النار على سائق جرار عند سفارة إسرائيل

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شرطة أنقرة تطلق النار على سائق جرار عند سفارة إسرائيل
Reuters Osman Orsal
أرشيف
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أفادت وكالة الأناضول التركية بأن الشرطة أطلقت النار على سائق جرار وأصابته في ساقه، بعد أن رفض التوقف بجراره وصدم به سيارات وسط أنقرة اليوم الثلاثاء.

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وقالت الوكالة إن السائق البالغ من العمر 45 عاما أبلغ الشرطة في إفادته الأولية، بأنه كان يعتزم قيادة الجرار إلى السفارة الإسرائيلية في العاصمة التركية والاحتجاج.

وقال مسؤول إسرائيلي طالبا عدم كشف اسمه، إنه لا يعتقد أن الواقعة لها صلة بالبعثة الإسرائيلية.

وأضاف: "على حد علمي هذا الأمر ليس له صلة بالسفارة، كان في طريقه للتظاهر أمام مقر وزارة تركية، ووقع الحادث قرب مقر السفير وليس السفارة".

المصدر: رويترز

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